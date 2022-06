Kevin Spacey è stato rilasciato su cauzione per le accuse di violenza sessuale (VIDEO)

Kevin Spacey è stato rilasciato su cauzione incondizionata dopo essere comparso in un tribunale di Londra per fronteggiare l'accusa di aver aggredito sessualmente tre uomini.

Kevin Spacey, vestito con un abito azzurro, cravatta scura e occhiali, si è presentato presso un tribunale di Londra questa mattina ed è stato rilasciato su cauzione incondizionata dopo aver fronteggiato le accuse secondo le quali avrebbe aggredito sessualmente tre uomini.

A Spacey non è stato chiesto di presentare istanze per i presunti reati, che presumibilmente avrebbero avuto luogo tra il 2005 e il 2013. La prossima apparizione in tribunale di Kevin sarà al Southwark Crown Court, il 14 luglio, per un'istanza e un'udienza di preparazione al processo.

Prima della breve udienza preliminare, la star di Hollywood è stata condotta dal suo team legale e da due agenti di polizia attraverso una massa di fotografi e troupe televisive verso l'ingresso del tribunale. Patrick Gibbs QC, che sta difendendo l'attore, ha dichiarato: "Il signor Spacey nega strenuamente qualsiasi accusa in questo caso".

Alla domanda del magistrato se preferisse essere chiamato Mr Spacey, l'attore ha fatto un sorriso e ha alzato le spalle dicendo che andavano bene entrambi. In questa prima apparizione in tribunale non è stato chiesto a Kevin Spacey di dichiararsi colpevole o non colpevole, ma il suo avvocato ha ribadito più volte di negare tutte le accuse.