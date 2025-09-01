Kevin Spacey riceve un omaggio a Venezia 2025 dal Sottosegretario Borgonzoni, ma non è per il suo film

L'attore si trovava alla Mostra del Cinema di Venezia per presentare il suo ritorno da regista e nel frattempo ha ricevuto un omaggio per celebrare il suo amore verso la Romagna

Kevin Spacey, tornato in Italia dopo l'Italian Global Series Festival dello scorso giugno, ha ricevuto alla Mostra di Venezia 2025 da parte del Sottosegretario alla cultura Lucia Borgonzoni un omaggio per celebrare l'amore dell'attore statunitense verso la Romagna.

"Sul red carpet della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia Kevin Spacey ha voluto ribadire il suo amore per l'Italia. Per celebrare questo legame gli ho fatto arrivare un pensiero speciale: una camicia di lino romagnola, stampata a mano con gli antichi timbri di Santarcangelo, simbolo della nostra tradizione. Un piccolo gesto che racconta la bellezza della mia Regione, il fascino del cinema e la forza delle radici culturali che ci rendono unici", così si legge sui canali social del Sottosegretario alla Cultura.

Spacey è intervenuto nel corso della Mostra di Venezia per presentare il suo ritorno dietro la macchina da presa, un film di fantascienza intitolato Holiguards Saga - The Portal of Force.

Kevin Spacey riceve l'omaggio a Venezia 2025

Di cosa parla il film sci-fi diretto da Kevin Spacey

Holiguards Saga - The Portal of Force è stato girato tra il 2023 e il 2024 in Messico e nel cast ci sono anche Dolph Lundgren, Tyrese Gibson, Brianna Hildebrand, Disha Patani, Eric Roberts e Lado Okhotnikov.

Al centro della trama ci sono due antiche fazioni sovrannaturali, Holiguard e Statiguard. Il protagonista è legato a entrambi i gruppi e potrebbe fermare un'imminente catastrofe. Tra le fila degli Statiguard, infatti, si sta preparando un attacco nucleare alla città di Parigi usando il controllo della mente e l'energia cosmica.

La sceneggiatura del film diretto da Spacey (recentemente protagonista tra le notizie di cronaca per aver chiesto la verità sul caso Epstein), che dovrebbe dare il via a un nuovo franchise, è stata firmata da Lado Okhotnikov e Sergey Torchilin. L'obiettivo sembra sia quello di distribuire il progetto sci-fi nelle sale entro la fine del 2025.