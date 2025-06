Kevin Spacey sarà premiato con il Maximo Excellence Award all'Italian Global Series Festival

La star di House of Cards riceverà un prestigioso riconoscimento in occasione dell'evento in programma dal 21 al 28 giugno a Riccione e Rimini.

L'attore Kevin Spacey sarà premiato con il Maximo Excellence Award durante l'Italian Global Series, in programma dal 21 al 28 giugno nelle città di Riccione e Rimini.

Ad annunciarlo è stato il direttore artistico Marco Spagnoli, rivelando che la star di House of Cards riceverà il riconoscimento, che celebra l'eccellenza artistica, lunedì 23 giugno al teatro Galli di Rimini.

La motivazione del premio

Nel comunicato in cui si annuncia la scelta della star di House of Cards per ricevere il premio, si ricorda: "Kevin Spacey è stato uno dei primi attori insignito di 2 premi Oscar e 1 Golden Globes a guidare una serie di lunga durata: ha segnato un momento pionieristico in TV e ha stabilito un nuovo standard nella narrazione seriale".

Mercoledì 25 giugno, a Riccione, sarà in programma inoltre una conferenza con l'attore.

L'evento

Tra gli appuntamenti più attesi in programma all'Italian Global Series Festival ci sarà l'anteprima del primo episodio di Squid Game 3, oltre alla proiezione di alcuni episodi della seconda stagione di Pesci piccoli - Un'agenzia. Molte idee. Poco budget, alla presenza di Ciro Priello e Fabio Balsamo dei The Jackal.

Tra i momenti da non perdere ci sarà la reunion de I Cesaroni alla presenza di alcuni membri del cast, tra cui Claudio Amendola (qui in doppia veste di attore e regista), Matteo Branciamore, Niccolò Centioni, Ludovico Fremont, Ricky Memphis e Lucia Ocone.

Al Palariccione verrà poi presentata Sandokan, serie prodotta da Lux Vide e in collaborazione con Rai Fiction. Prevista per la messa in onda autunnale su Rai 1, nel cast della serie, che è reboot dello sceneggiato anni '70 con Kabir Bedi, ci saranno, tra gli altri, Can Yaman, Alessandro Preziosi, Ed Westwick e l'esordiente Alanah Bloor.

APA - Associazione Produttori Audiovisivi - è l'ideatrice e organizzatrice dell'IGSF-Italian Global Series Festival. L'iniziativa è stata realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura, Cinecittà Spa, Siae, della Regione Emilia-Romagna e dei Comuni di Riccione e Rimini.