Kevin Spacey, l'accusatore:'Tentò di praticarmi sesso orale mentre dormivo'

In questi giorni in un tribunale di Londra si sta svolgendo il processo nei confronti dell'attore premio Oscar Kevin Spacey accusato di molestie sessuali da quattro uomini. Si tratta del secondo processo contro la star in meno di due anni.

Uno degli accusatori ha testimoniato in aula, affermando che Spacey avrebbe compiuto un atto di sesso orale nei suoi confronti dopo essersi addormentato nel suo appartamento. L'attore deve rispondere di dodici capi d'accusa, di cui sette per aggressione sessuale e tre per atti osceni, un'accusa per aver indotto una persona a praticare atti sessuali e una per aver indotto una persona a pratiche sessuali penetrative senza consenso. I presunti fatti rientrerebbero in un periodo di tempo compreso tra il 2001 e il 2013.

Kevin Spacey visse a Londra e vi lavorò come direttore artistico dell'Old Vic Theatre dal 2003 al 2015. Il testimone ha dichiarato che nel 2008 scrisse a Spacey chiedendogli di fargli da mentore e l'attore gli telefonò e lo invitò a tarda notte per un drink, dichiarando di aver accettato perché 'è Kevin Spacey'.

L'uomo ha raccontato il comportamento inappropriato di Spacey scoppiando in lacrime e definendo l'attore una persona 'spregevole, atroce e disgustosa'. Secondo la star di American Beauty essere scagionato da queste accuse lo condurrà verso nuove offerte di lavoro.