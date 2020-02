Kevin Smith: "Grazie al dottore che mi ha salvato 2 anni fa, avrei perso momenti meravigliosi"

Kevin Smith ha voluto ringraziare chi l'ha salvato due anni fa dopo un infarto che avrebbe potuto ucciderlo, condividendo un post online in cui ringrazia il suo dottore e chi gli è stato accanto.

Il filmmaker ha inoltre colto l'occasione per ricordare la fine dei suoi impegni legati a Jay and Silent Bob che l'hanno portato a viaggiare per incontrare i fan in ben 65 città.

Il regista Kevin Smith ha sottolineato: "2 anni fa sono quasi morto per un devastante infarto. Un anno fa abbiamo iniziato a girare Jay and Silent Bob Reboot. E domani, dopo le tappe in 65 città finirà il Jay and Silent Bob Reboot Road Show Tour".

Il filmmaker ha proseguito: "Grazie a chiunque sia stato accanto a questo quarantanovenne, in persona o in spirito! Grazie a tutti coloro che hanno contribuito a realizzare il film e a chi l'ha visto".

Kevin ha poi ricordato: "Grazie a Emily Dawn per essersi occupata di me all'Alex theater quella notte di due anni fa mentre stavo girando lo show comico Silent but Deadly. Grazie a Jordan Monsanto per aver chiamato l'ambulanza anche se io continuavo a insistere che stavo bene. E il mio più grande ringraziamento va al Dottor Marc Landenheim (marito di Rikki Landenheim) per aver salvato la mia vita. Avrei perso così tanti momenti meravigliosi e non avrei creato così tanti ricordi se non fosse così bravo nel suo lavoro! Grazie per essere un dottore migliore rispetto a quanto io sia bravo in veste di filmmaker!".