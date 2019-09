Kevin Hart sottoposto a intervento chirurgico: cauto ottimismo sulla ripresa

Kevin Hart ha subito un intervento chirurgico in seguito al grave incidente d'auto del quale è rimasto vittima: i medici sono ottimisti sulla ripresa.

Kevin Hart è stato sottoposto ad un intervento chirurgico in seguito all'incidente d'auto del quale è rimasto vittima nelle prime ore di domenica mattina.

Al termine dell'operazione è stata comunicata la sua completa riuscita e la previsione che si possa riprendere completamente. Secondo quanto riporta TMZ una fonte vicina aKevin Hart ha diffuso la notizia che i medici hanno completato con successo un intervento alla schiena dell'attore mentre un'altra fonte ha riferito che Kevin Hart dovrebbe rimanere per un paio di giorni prima di potersi riprendere.

La moglie di Kevin Hart sarebbe rimasta al suo fianco in ospedale e avrebbe dichiarato che l'attore è cosciente, comunica con familiari e dottori e tutti si aspettano una pronta guarigione.

L'incidente d'auto in cui è rimasto coinvolto Kevin Hart sono state ricostruite con più precisione nelle ultime ore: la scorsa notte un uomo, identificato come Jared Black, era alla guida della Plymouth Barracuda di proprietà di Kevin Hart, sulla Mulholland Highway. Hart era presente nel veicolo insieme ad una terza persona, Rebecca Broxterman, collaboratrice della moglie dell'attore. Ad un certo punto il conducente ha perso il controllo dell'auto, finendo fuori strada in una scarpata. Black e Broxterman sono rimasti bloccati nell'abitacolo mentre Kevin Hart è riuscito a divincolarsi e uscire dal mezzo.

La star di Jumanji - Benvenuti nella giungla in seguito è stata ricoverata al Northridge Hospital per lesioni alla schiena prima dell'odierno intervento chirurgico. Hart aveva acquistato la Plymouth Barracuda lo scorso luglio, in occasione del suo quarantesimo compleanno.