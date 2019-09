Kevin Hart, dopo l'incidente avrà bisogno di una lunga riabilitazione

Kevin Hart è in via di guarigione anche se avrà bisogno di un lungo periodo di riabilitazione dopo l'intervento chirurgico subito a causa dell'incidente in cui è rimasto coinvolto.

Fonti vicine a Kevin Hart hanno fatto sapere che l'attore sarà dimesso dall'ospedale entro la fine della settimana ma dovrà sobbarcarsi un carico di lavoro molto pesante, in termini di riabilitazione. A partire dai prossimi giorni l'attore dovrà fare molta fisioterapia e sottoporsi a numerose visite di controllo con i medici che lo hanno in cura.

Nel frattempo i medici hanno confermato che l'intervento alla schiena a cui Kevin Hart è stato sottoposto all'inizio della settimana è completamente riuscito, il che garantisce all'attore un pieno recupero fisico.

La polizia intanto ha ricostruito l'incidente di Kevin Hart fornendo maggiori dettagli sull'accaduto. La Plymouth Barracuda, acquistata da Hart in occasione del suo quarantesimo compleanno, è uscita di strada sulla Mulholland Highway e alla guida dell'automobile c'era Jared Black che, secondo gli investigatori, non è risultato positivo all'alcol test. Un testimone ha detto di aver sentito un forte stridio delle gomme come se l'automobile stesse cercando di frenare prima di schiantarsi contro il guardrail ed uscire di strada.

Kevin Hart e il conducente sono rimasti feriti, mentre Rebecca Broxterman, la terza persona che era presente nel veicolo è rimasta illesa. Hart è stato l'unico a poter lasciare la Plymouth Barracuda autonomamente, mentre Rebecca Broxterman e Jared Black hanno avuto bisogno dell'aiuto dei soccorritori. Jared Black è stato trasportato in aereo al centro medico dell'UCLA, ma le sue condizioni non sono state rese note. La fidanzata di Jared, Rebecca Broxterman, che lavora come trainer di Eniko Hart, è riuscita cavarsela con un leggero infortunio e qualche dolore causato dall'impatto.