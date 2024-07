"Kevin Costner è stato molto sensibile riguardo alle scene di sesso" assicura la partner di Horizon Abbey Lee

L'attrice di Old e The Neon Demon ha elogiato il collega e regista della saga western presentata al Festival di Cannes.

Kevin Costner ha voluto assicurarsi che la sua co-star in Horizon Abbey Lee fosse del tutto a suo agio durante le scene di sesso girate nel corso della produzione di Horizon: An American Saga - Capitolo 1, in cui l'attrice interpreta Marigold, partner romantico del protagonista.

Nel primo film, Marigold e Hayes Ellison (Kevin Costner) hanno un rapporto sessuale all'interno di un carro e secondo l'attrice, Costner è stato molto attento allo stato d'animo della collega per far sì che non si sentisse a disagio durante la ripresa.

Scene strane

"Kevin è stato molto sensibile al riguardo. Si è assicurato che fossi davvero a mio agio e abbiamo avuto una lunga conversazione sull'argomento prima di girare" ha spiegato Abbey Lee "Mi ha spiegato come sarebbe stata girata la scena, che non ci sarebbe stata nudità, che non ci sarebbe stato nulla di esplicito".

Primo piano di Kevin Costner in Horizon

Un approccio sul set che Abbey Lee ha particolarmente apprezzato:"Bisogna parlare dei dettagli per capire cosa sta succedendo e affinché tutti si sentano al sicuro e a proprio agio. E ovviamente, abbiamo avuto quelle conversazioni". Inoltre, sentirsi a proprio agio non significa soltanto con il partner ma anche con la troupe presente:"C'è sempre un elemento di disagio nelle scene di sesso, sono sempre un po' strane. Ma finché puoi fidarti delle persone intorno a te risulta strano soltanto perché ci sono persone nella stanza mentre stai facendo questa cosa intima finta. È semplicemente strano".

Attualmente sono in corso le riprese del terzo film di Horizon: An American Saga, il cui primo capitolo è stato presentato da Kevin Costner e parte del cast all'ultimo Festival di Cannes, ricevendo diversi applausi in sala. Horizon: An American Saga - Chapter 1 è uno dei progetti ai quali Kevin Costner è maggiormente affezionato e da tempo aveva intenzione di realizzare un'opera così mastodontica per il grande schermo.