Kevin Costner sta incontrando tutti i miliardari che conosce per finanziare Horizon 3 e 4

Kevin Costner ha dichiarato che non intende rinunciare alla sua epopea western in quattro parti, Horizon: An American Saga, il cui Capitolo 2 è stato rinviato dall'uscita nelle sale prevista per agosto dopo che il Capitolo 1 non aveva ottenuto grandi risultati al box-office (salvo poi rifarsi in streaming).

"Spero, sogno, incontro tutti i miliardari di cui sentiamo parlare - si nascondono tutti nell'ombra", ha detto il regista, protagonista e co-sceneggiatore di Horizon tra le risate del pubblico al termine di una tavola rotonda con un trio di collaboratori del film: il direttore della fotografia J. Michael Muro, la costumista Lisa Lovaas e il compositore John Debney.

Prodotto dalla Territory Pictures di Costner, Horizon ha segnato il ritorno al genere western per Costner, vincitore dell'Oscar per il miglior film nel 1991 con Balla coi lupi. Il primo dei quattro film previsti per Horizon che Costner ha scritto insieme a Jon Baird, è stato presentato in anteprima a maggio al Festival di Cannes, dove una standing ovation di 11 minuti e 40 secondi ha portato Costner alle lacrime.

Il secondo capitolo è stato presentato in anteprima a settembre alla Mostra del Cinema di Venezia, dopo il rinvio dell'uscita nelle sale. Costner - che ha recentemente abbandonato Yellowstone dopo quattro stagioni - aveva già confermato che la produzione del terzo capitolo è in corso. In quest'ultima intervista, però, non ha specificato a che punto è la lavorazione, ma ha promesso: "Farò il Capitolo 3".

"Non so come farò", ha aggiunto, "ma ce la farò e poi farò il quarto. E se a quel punto vorrete dire 'basta', allora quella sarà la fine". Costner ha paragonato il progetto, a cui ha iniziato a pensare alla fine degli anni '80, al tentativo di spingere il masso di Sisifo su per la montagna e, alternativamente, alla ricerca di prove di vita extraterrestre.

"Si tratta un po' come del mio UFO personale", ha specificato. "L'ho visto, non lo dimenticherò mai, e lo rincorrerò finché potrò... Troverò un modo per realizzare il 3 e il 4 perché avete visto il primo capitolo e presto vedrete il secondo e così andremo tutti nel west insieme". Su queste pagine potete leggere la recensione del Capitolo 1 di Horizon e quella del Capitolo 2.