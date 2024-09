Horizon: An American Saga 2, Kevin Costner: "Il rinvio dell'uscita in sala è una reazione al primo capitolo"

Durante la sua conferenza stampa alla Mostra del Cinema di Venezia 2024, Kevin Costner ha parlato della rinuncia all'uscita nelle sale del secondo capitolo di Horizon: An American Saga, affermando che "probabilmente è stata una reazione" alla scarsa performance del primo film al botteghino.

"Non ha avuto un successo travolgente", ha detto Costner del primo film. "Ho fatto molti film così, che hanno superato la prova del tempo".

Ha aggiunto che è stata una "decisione dello studio" far uscire Horizon 2 sei settimane dopo il primo film, e "è diventata una decisione dello studio non farlo". Tuttavia, Costner ha affermato che tutto è andato per il meglio perché ha potuto proiettare Horizon 2 a Venezia.

"Per me è rientrato nel mio piano, che è sempre stato quello di fare uscire i film a distanza di circa cinque-sei mesi l'uno dall'altro. E questo mi avrebbe permesso di venire a Venezia", ha detto. "Non sarei mai venuto a Venezia, perché non avrebbero proiettato il film qui se fosse già uscito".

La saga di Horizon continuerà

L'attore ha ringraziato il direttore artistico di Venezia Alberto Barbera per essere stato "il motivo principale per cui è successo". "Alberto ha portato qui il mio sogno e non ha permesso che venisse stroncato", ha detto, aggiungendo: "Cavolo, Venezia continua a venire in mio soccorso!".

Horizon: An American Saga - Chapter 2: Kevin Costner in una foto

Horizon 2 è stato aggiunto all'ultimo minuto al programma di Venezia, con la notizia, data il 31 luglio, che sarebbe stato presentato fuori concorso l'ultimo giorno del festival. All'inizio del mese, l'uscita negli Stati Uniti di Horizon: An American Saga - Chapter 2 è stata rinviata rispetto al debutto previsto per il 16 agosto, dopo che il primo capitolo del franchise, con un budget di circa 100 milioni di dollari, aveva guadagnato solo 11 milioni di dollari nel weekend di apertura.

Tuttavia, queste battute d'arresto non hanno fatto altro che "aumentare il suo desiderio" di continuare con quella che intende essere una serie in quattro parti. "A volte, quando le cose non ci vengono facilmente, vorremmo semplicemente allontanarci. Ma c'è qualcosa in me che aumenta il mio desiderio quando qualcosa non funziona", ha detto Costner. "È una storia, è un pezzo di intrattenimento che penso possa superare la prova del tempo. Quando sento un rifiuto, a differenza di chiunque altro, quando apro gli occhi dalla mia delusione, il mio desiderio non fa che aumentare".