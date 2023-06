Kevin Costner non riesce a cacciare di casa la moglie dopo il divorzio

Kevin Costner non riuscirebbe a cacciare di casa la futura ex-moglie Christine Baumgartner, dopo che i due avevano annunciato il divorzio circa un mese fa mettendo fine a un matrimonio durato oltre 18 anni.

Il team legale di Costner, guidato da Laura Wasser, ha dichiarato nei documenti che l'accordo prematrimoniale della coppia prevedeva che la seconda moglie avesse 30 giorni di tempo per lasciare la sua casa una volta presentata la domanda di divorzio. La donna si è presentata al tribunale della contea di Santa Barbara il 1° maggio, ma non si è ancora trasferita.

Il team del regista Premio Oscar vuole che il tribunale applichi i termini dell'accordo prematrimoniale, sostenendo che Christine "ha assunto la posizione di non lasciare la residenza di proprietà di Kevin" finché lui "non accetta varie richieste finanziarie".

Nella sua dichiarazione, pubblicata da Radar Online, Kevin ha affermato di aver versato a Christine un milione di dollari dopo la richiesta di divorzio, come previsto dall'accordo prematrimoniale. Tuttavia, lei ha ignorato "molteplici richieste" di trasferirsi dalla loro casa di Carpinteria, in California.

Costner ha dichiarato che le darà anche 200.000 dollari per l'acconto di una nuova casa e coprirà i costi del mutuo, delle tasse e dell'assicurazione per un anno, secondo l'accordo prematrimoniale. Inoltre, contribuirà con 30.000 dollari, come parte del suo obbligo di mantenimento, per aiutarla a ottenere un affitto e le anticiperà 10.000 dollari per le spese di trasloco.

Nella sua dichiarazione, l'attore e regista ha anche affermato di aver dato a Christine 100.000 dollari quando si sono sposati e 100.000 dollari al loro primo anniversario di matrimonio, cresciuti in risparmi fino a raggiungere i 450.000 dollari, che potrebbero essere utilizzati anche per l'acquisto di una nuova casa.

Horizon: Kevin Costner vuole trasformare il suo western in quattro film

Ha inoltre affermato che da aprile Christine ha prelevato dal suo conto corrente o addebitato sulla sua carta di credito 95.000 dollari per spese di avvocati e commercialisti "senza alcun preavviso".