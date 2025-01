Kevin Costner protagonista della docuserie Yellowstone to Yosemite

L'attore Kevin Costner ha realizzato una nuova docuserie per Fox Nation intitolata Yellowstone to Yosemite, ecco i dettagli.

Kevin Costner sarà il conduttore di una docuserie intitolata Yellowstone to Yosemite, in arrivo l'8 febbraio sugli schermi americani di Fox Nation.

Il progetto darà inoltre il via alla campagna America 250 del servizio di streaming dell'emittente.

Il progetto televisivo

Il nuovo show televisivo seguirà Kevin Costner mentre segue le orme della spedizione compiuta nel 1903 dal presidente Teddy Roosevelt e John Muir. L'attore esplorerà l'eredità delle popolazioni che hanno vissuto nell'area e la storia di Yosemite, oltre a spiegare come è nato il sistema dei parchi nazionali che ha portato alla creazione di foreste e luoghi protetti a livello statale.

La star della serie Yellowstone è coinvolta anche come produttore esecutivo del progetto televisivo sviluppato dalla sua Territory Films in collaborazione con Rod Lake.

Dopo il debutto in programma l'8 febbraio, le puntate successive saranno distribuite in streaming a cadenza settimane.

Costner ha dichiarato: "Di tanto in tanto, ci si imbatte in una storia che possiede un mix davvero speciale di elementi: è incredibile ed è avvenuta contro ogni aspettativa. Il risultato è qualcosa che cambia davvero il mondo in meglio e, aspetto ancora più importante, è accaduto realmente".

I progetti di Costner

Kevin, in precedenza, aveva collaborato con Fox Nation nel 2022 come produttore di Yellowstone: One-Fifty.

L'attore, dopo l'uscita di scena tra le polemiche dalla serie prodotta da Taylor Sheridan, si è dedicato alla realizzazione e produzione della sua saga western Horizon, di cui sono stati presentati i primi due capitoli, nonostante un debutto poco convincenti nelle sale, in attesa della conclusione dell'annunciata trilogia.