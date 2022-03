Kevin Costner stringe un accordo con Fox Nation per la docuserie Yellowstone: One-Fifty

Kevin Costner stringe un accordo con Fox Nation per realizzare la docuserie in quattro parti Yellowstone: One-Fifty, che celebrerà i 150 anni del Parco Nazionale di Yellowstone.

Yellowstone 4: Kevin Costner in una scena

La star di Yellowstone narrerà e comparirà nella serie in quattro parti, la cui uscita è prevista per il quarto trimestre del 2022. Gli episodi di un'ora saranno dedicati a narrare il secolo e mezzo di storia e fauna selvatica del parco nazionale.

Il presidente della Fox Nation Jason Klarman ha annunciato che la serie, prodotta dalla Territory Films di Kevin Costner e da Warm Spring Productions, si aggiungerà ai contenuti esclusivi disponibili per gli abbonati.

"Yellowstone One-Fifty esemplifica il contenuto creativo di livello superiore che ci sforziamo di fornire esclusivamente ai nostri abbonati", ha affermato in un comunicato stampa. "Siamo entusiasti di collaborare con un attore e regista iconico del calibro di Kevin Costner per questo progetto".

Costner, noto per pellicole epiche come Balla coi lupi e JFK, è divenuto il volto simbolo della serie Paramount Yellowstone, amatissima dal grande pubblico, che fli ha permesso di conquistare una nomination per gli Screen Actors Guild Award per il miglior cast in una serie drammatica. La serie ha ottenuto il rinnovo per una quinta stagione.