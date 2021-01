Kevin Costner: l'attore fa causa al suo ex socio in affari per 15 milioni di dollari

Kevin Costner ha fatto causa a Jim Wilson, suo ex socio in affari e produttore di Balla coi lupi, per ben quindici milioni di dollari.

Kevin Costner sta portando in tribunale Jim Wilson, ex socio, vicepresidente esecutivo della sua società Tig Productions e produttore di film come 'Balla coi lupi' e 'The Bodyguard', perché l'ex socio si rifiuta di cedere i diritti della società che ha aiutato a fondare nel 1992.

Un primo piano di Kevin Costner in Vizi di famiglia - Rumor Has It

Nei documenti legali depositati presso la Corte Superiore della contea di Los Angeles Costner ha spiegato di aver fatto causa a Wilson per 15 milioni di dollari. L'attore l'estate scorsa voleva liquidare la società, i suoi avvocati hanno contattato Wilson per trasferire formalmente tutta la proprietà legale delle azioni di Good Ones Productions a Costner, tuttavia, l'ex socio ha rifiutato di firmare il documento.

Costner sostiene che Wilson nel corso degli anni ha incassato oltre 30 milioni di euro pur non riuscendo a 'seguire le formalità aziendali' per quanto riguarda la Good Ones Productions. Kevin lo accusa anche di non essersi mai interessato allo sviluppo o al finanziamento di nessuno dei suoi progetti.

William Hurt e Kevin Costner in una scena del film Mr. Brooks

Costner ha anche citato in giudizio l'avvocato Zeke Lopez, che ha lavorato in una squadra che ha gestito le questioni legali di Costner per diversi anni prima di diventare l'avvocato personale di Wilson, per aver presumibilmente portato con sé documenti relativi a Good Ones senza il consenso di Costner quando ha lasciato la sua azienda.

Kevin Costner e Shirley MacLaine in Vizi di famiglia - Rumor Has It

Costner ha fatto causa a Wilson per ritorsione, frode, violazione del dovere fiduciario e arricchimento ingiusto. Ha citato in giudizio Lopez per violazione del dovere fiduciario e sta anche cercando la restituzione di un prestito di 1 milione di dollari.