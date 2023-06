Kevin Bacon star della serie horror The Bondsman

L'attore Kevin Bacon sarà il protagonista della nuova serie, prodotta da Blumhouse, intitolata The Bondsman, prodotta per Prime Video.

Kevin Bacon tornerà protagonista sul piccolo schermo con la serie The Bondsman, un progetto prodotto per Prime Video da Amazon Studios.

Lo show è stato ideato da Grainger David, che ha firmato il corto The Chair che è stato presentato al Festival di Cannes, prodotto insieme a Blumhouse Television.

I primi dettagli del progetto

Amazon aveva già lavorato insieme a Kevin Bacon in occasione di I Love Dick.

Lo showrunner di The Bondsman sarà Erik Oleson, che ha lavorato alla seconda stagione di Carnival Row.

Gli otto episodi, della durata di trenta minuti, racconteranno la storia di Hub Halloran (Kevin Bacon), un cacciatore di taglie che ritorna in vita ottenendo una seconda possibilità nella vita, nell'amore, e provando a riottenere una carriera musicale, scoprendo però che il suo vecchio lavoro ha una svolta demoniaca.

La produzione prenderà il via quando finirà lo sciopero degli sceneggiatori. Il team della produzione comprende David, Jason Blum, Chris McCumber, Jeremy Gold e Chris Dickie per Blumhouse Television.