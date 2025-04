Un amore rinnovato: Elizabeth McGovern e Kevin Bacon si addormentarono in piedi nella scena del matrimonio

Ospiti del The Drew Barrymore Show, Kevin Bacon ed Elizabeth McGovern hanno ricordato quanto vissuto sul set di Un amore rinnovato, commedia romantica del 1988 di John Hughes.

Elizabeth McGovern ha inviato un videomessaggio durante il programma, al quale stava partecipando Bacon, in cui ha ricordato di essere stata così stanca durante le riprese della scena del matrimonio da addormentarsi in piedi.

La scena del matrimonio in Un amore rinnovato

"Uno dei miei ricordi di Un amore rinnovato è la scena del matrimonio" spiega McGovern "che John Hughes, da artista d'autore qual era, ha impiegato così tanto a girare che, quando Jake ha pronunciato le sue promesse a Kristy lei era lì in piedi in abito da sposa, completamente addormentata".

Elizabeth McGovern in una scena di Downton Abbey

Elizabeth McGovern prosegue:"Penso che se oggi dessimo un'occhiata a quei due personaggi, sarebbero ancora sposati. Kevin, ho adorato lavorare con te a quel film". Kevin Bacon ha confermato il racconto della collega:"Credo che abbiamo girato quella scena per ventiquattr'ore. E non sta scherzando [McGovern], è l'unica volta nella mia vita in cui mi sono addormentato in piedi, come un cavallo".

La carriera di successo di John Hughes

Il regista di Un amore rinnovato (titolo originale She's Having a Baby), John Hughes, è celebre per aver scritto e diretto classici del grande schermo, principalmente negli anni '80.

Come sceneggiatore è famoso per gli script di Mamma, ho perso l'aereo, Beethoven, Baby Birba e Flubber.

John Hughes con Molly Ringwald e Michael Schoeffling

Tra i suoi titoli più conosciuti spiccano Sixteen Candles - Un compleanno da ricordare, Breakfast Club, Una pazza giornata di vacanza e Un biglietto in due. Kevin Bacon è impegnato nel tour promozionale della nuova serie tv The Bondsman, attualmente in streaming su Amazon Prime Video.