Kevin Bacon ha comprato una casa infestata e l'ha distrutta: 'L'ex-proprietario temeva che venissi posseduto'

Kevin Bacon posseduto dai fantasmi? No, non è un nuovo film dell'attore... Solo il timore di chi gli avrebbe venduto una casa infestata.

Kevin Bacon crede ai fantasmi? Chissà! Di certo ci crede l'ex-proprietario della casa che l'attore ha recentemente acquistato, che ha chiesto a Bacon di distruggerla ed eventualmente ricostruirla... Poiché temeva che la star potesse essere posseduta.

Chi ha paura dei fantasmi?

One Way: Kevin Bacon in una foto

Lo ha raccontato Kevin Bacon ai microfoni del podcast di Rob Lowe, come riporta anche EW!.

Sembra infatti che la star di Footlose fosse in trattative per acquistare un pezzo di terra confinante alla sua proprietà, quando il proprietario dell'abitazione presente sul terreno si è imputato dicendo che non gli avrebbe venduto anche la casa.

"Uno dei pezzi di terra che abbiamo comprato aveva questa vecchia casa che il proprietario si rifiutava di vedere in mano mia. Era una casa abbandonata in cui era cresciuto" ha spiegato l'attore "Per un po' c'è stato questo tira e molla, e poi gli ho detto 'Scusa, ma non mi puoi vendere un terreno e non la casa costruita su quel terreno! È troppo strano!'".

"A quel punto mi ha risposto 'Non posso vendertela perché è infestata, e ho paura che tu venga posseduto e possano esserci dei danni seri'" ha continuato Bacon, che ha poi rivelato di essere giunto a un accordo con il proprietario in cui, per contratto, avrebbe dovuto distruggere la casa nel giro di un mese dall'acquisto.

Kevin Bacon e il soprannaturale

The Following: Kevin Bacon nell'episodio For Joe

"Ti prego, dimmi che ci hai passato almeno una notte!" ha chiesto a quel punto Lowe.

Ma Bacon ha subito rivelato: "_Non solo non l'ho fatto, ma ci sono andato con l'intenzione di recuperare alcune bellissime tavole e ringhiere, ma mia moglie non ne ha voluto sapere. Le ho detto 'Dovremmo togliere queste [e riportarcele]', e lei 'No. Assolutamente no. Non metterai quella dannata roba a casa nostra!'".

Bacon, che spera un giorno di vedere un fantasma ("Ho girato film di paura, e mi chiedono sempre se ho mai visto un fantasma e se ci credo. Io rispondo sempre 'Vorrei davvero, ma non è mai accaduto. Spero che un giorno avvenga!"), ha infine condiviso la leggenda dietro la casa infestata.

"Era una lunga storia che aveva a che fare con un Nativo Americano che, nel 1700, era stato assassinato da un soldato colonialista. E il proprietario aveva anche chiamato degli acchiappafantasmi!".

E voi, credete nei fantasmi?