Kevin Bacon dà la caccia ai demoni nel trailer della serie The Bondsman

Prime Video ha condiviso online il trailer della nuova serie The Bondsman, prodotta da Blumhouse e con star Kevin Bacon, in arrivo ad aprile in streaming.

Kevin Bacon è un cacciatore di demoni nella serie intitolata The Bondsman, di cui è stato diffuso il primo trailer, in arrivo su Amazon Prime Video dal 3 aprile.

Il progetto, composto da otto episodi, è stato prodotto da Blumhouse Television ed è descritto come una comedy a sfumature horror.

Cosa mostra il trailer di The Bondsman

Nel primo video promozionale della serie si mostra il protagonista, un cacciatore di taglie interpretato da Kevin Bacon, che diventa improvvisamente un cacciatore di demoni dopo essere stato riportato in vita dal diavolo.

Nel trailer di The Bondsman c'è spazio anche per molte sanguinose sequenze d'azione mentre il personaggio prova a trovare un modo per catturare tutti i demoni ed evitare così di essere eliminato.

Ecco il video della serie targata Prime Video:

Il team che ha realizzato la serie con Bacon

La serie è stata creata e prodotta da Grainger Devid, mentre Erik Oleson ha l'incarico di showrunner.

Nel cast ci sono anche Jennifer Nettles (The Exorcist: Believer), Damon Herriman (Justified), Beth Grant (No Country for Old Men), Maxwell Jenkins (Arcadian), e Jolene Purdy (The White Lotus).

Kevin Bacon, oltre a essere il protagonista degli episodi, è coinvolto anche come produttore in collaborazione con Jason Blum, Chris McCumber, Jeremy Gold, Chris Dickie e Paul Shapiro.

La sinossi anticipa che la storia prenderà il via quando Hub Halloran, un cacciatore di taglie che viene ucciso, ritorna in vita grazie al Diavolo con lo scopo di intrappolare e rimandare agli inferi i demoni che sono fuggiti dalla prigione dell'Inferno. Inseguendo quei demoni, con l'aiuto e il sostegno della sua famiglia con cui ha un rapporto complicato, Hub scopre come i propri peccati hanno portato alla condanna della sua anima, situazione che lo spinge ad andare alla ricerca di una seconda chance nella vita, nell'amore e nella musica country.