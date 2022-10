Kenneth Branagh svela il cast del terzo film su Hercule Poirot, A Haunting in Venice

20th Century Studios ha annunciato il cast di A Haunting in Venice, terza fatica del regista Kenneth Branagh che torna nei panni dell'investigatore belga Hercule Poirot, personaggio chiave dei romanzi di Agatha Christie.

Assassinio sul Nilo: un primo piano di Kenneth Branagh

La nuova pellicola corale, A Haunting in Venice, si sposterà nel territorio del thriller soprannaturale e vedrà il ritorno di Kenneth Branagh nel ruolo di Poirot, con Tina Fey, Jamie Dornan, Michelle Yeoh, Kyle Allen, Camille Cottin, Jude Hill, Ali Khan, Emma Laird, Kelly Reilly e Riccardo Scamarcio a completare il cast.

Ispirato dal romanzo breve del 1969 Poirot e la strage degli innocenti, A Haunting in Venice è ambientato nella Venezia del secondo dopoguerra alla vigilia di Ognissanti. Poirot, ora in pensione in esilio autoimposto, partecipa con riluttanza a una seduta spiritica in un palazzo infestato quando uno degli ospiti viene assassinato, e l'ex detective deve ancora una volta scoprire chi è stato.

"Questo è uno sviluppo fantastico del personaggio di Hercule Poirot, così come del franchise di Agatha Christie", ha detto Branagh del nuovo film a Variety "Basato su una complessa e poco conosciuta storia del mistero ambientata ad Halloween in una città pittoresca e incantevole, è un'opportunità straordinaria per noi, stiamo assaporando l'opportunità di offrire qualcosa di veramente agghiacciante per il nostro fedele pubblico cinematografico."

I 7 migliori film tratti dai libri di Agatha Christie

Insieme a Branagh, confermato il team di creativi dietro gli adattamenti di successo di Assassinio sull'Orient Express (2017) e Assassinio sul Nilo (2022), inclusi lo sceneggiatore Michael Green, la produttrice Judy Hofflund e i produttori esecutivi Louise Killin e James Prichard, oltre a Ridley Scott, Simon Kinberg e Mark Gordon.

La produzione di A Haunting in Venice inizierà a novembre, tra le location delle riprese i Pinewood Studios di Londra e Venezia. Il film uscirà nelle sale nel corso del 2023.