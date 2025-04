Tom Cruise diventa cittadino britannico onorario: "Realizzo film nel Regno Unito da 40 anni e non mi fermerò"

Tom Cruise ha ricevuto lo status di cittadino britannico onorario e sarà celebrato dal British Film Institute, che gli riconoscerà il proficuo lavoro cinematografico in quattro decenni di cinema.

Cruise ha trascorso gran parte del suo lavoro sui set in Regno Unito e ha commentato il riconoscimento con grande orgoglio ed emozione, sottolineando il suo legame con la terra anglosassone.

Tom Cruise ringrazia per il riconoscimento dal British Film Institute

"È un vero onore" ha dichiarato Cruise al Daily Mail "Realizzo film nel Regno Unito da oltre 40 anni e non ho intenzione di fermarmi". Nel fine settimana, Cruise è stato elogiato anche dal collega Kenneth Branagh, una delle leggende del cinema britannico.

Primo piano di Tom Cruise in Top Gun: Maverick

"Ormai è un britannico onorario, si gode l'atmosfera ed è sempre cortese, quando viene riconosciuto" ha commentato Branagh "È un tipo che ride facilmente e ama così tanto quello che fa che il suo entusiasmo è contagioso".

L'amore di Tom Cruise per il Regno Unito

Già nel 2022, la star di Mission: Impossible aveva espresso pubblicamente tutto il suo affetto per il Regno Unito:"Credo di essere un anglofilo. Trascorro molto tempo in Gran Bretagna e non solo per motivi di lavoro. Amo semplicemente stare qui. È un fantastico mix di antico e moderno".

Cruise è un turista provetto:"Adoro visitare i luoghi storici, come la Torre di Londra, la Colonna di Nelson, Buckingham Palace e tutti quei posti straordinari pieni di storia".

Tom Cruise e Hayley Atwell in una scena di Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte Uno

Tom Cruise tornerà presto sul grande schermo con il nuovo capitolo di una delle sue saghe più conosciute al mondo, Mission: Impossible - The Final Reckoning, in uscita quest'anno, con un ricco cast che comprende anche Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg, Vanessa Kirby, Henry Czerny e Frederick Schmidt.