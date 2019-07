Ken il Guerriero - La leggenda di Hokuto, su Netflix in streaming da oggi!

Luglio è finalmente arrivato e, ovviamente, il catalogo di Netflix si fa sempre più ricco: ad arrivare in streaming oggi è Ken il guerriero - La leggenda di Hokuto, il film uscito nelle sale italiane per la prima volta nel luglio del 2008.

Diretto da Takahiro Imamura, il film di animazione è il primo dedicato alla saga del mitico guerriero: è ambientato in uno scenario post apocalittico dove le guerre nucleari hanno devastato il pianeta, uccidendo ogni forma di vita al di fuori di quella umana. I sopravvissuti vivono in lande aspre e desolate, cercando di nascondersi dalla furia del crudele Sauzer, Imperatore della Sacra Scuola di Nanto, nella speranza dell'arrivo di un nuovo salvatore che riporti la pace nel mondo e metta fine alla paura.

Un'immagine del film Ken il guerriero - La leggenda di Hokuto

A proteggere i deboli e gli oppressi è Kenshiro, erede della tecnica di combattimento millenaria della Divina Scuola di Hokuto, mentre suo fratello Toki usa quel sapere per guarire i bisognosi di cure e il maggiore dei tre, Raoul, sfrutta gli stessi insegnamenti per soddisfare la sua sete di conquista. I tre fratelli si ritroveranno uniti per scon¬figgere Sauzer, ma solo Kenshiro sarà chiamato allo scontro decisivo. In Giappone Hokuto no Ken ('Il Pugno del Grande Carro') nasce come manga nel 1983 sul settimanale Shonen Jump nel 1983, in Italia la serie animata è stata trasmessa per la prima volta nel 1987, riscuotendo subito un grande successo tra gli appassionati del genere.

