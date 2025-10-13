Harry Potter: Keira Knightley non sapeva del boicottaggio a J.K. Rowling prima di doppiare gli audiolibri

L'attrice di Pirati dei Caraibi e Black Doves non aveva idea delle polemiche legate alla scrittrice della saga e l'ha scoperto solo recentemente

Keira Knightley, star di Pirati dei Caraibi, è una delle ultime celebrità ad aver aderito alla nuova versione audio di Audible dei sette libri della serie best seller di J.K. Rowling dedicata a Harry Potter.

L'attrice doppia Dolores Umbridge, una delle antagoniste più temute del Ministero della Magia a partire dal quinto libro. Ma a differenza del suo personaggio, la quarantenne candidata all'Oscar ha espresso il suo invito alla pace, alla luce delle critiche che accusano l'autrice di impegnarsi in politiche anti-transgender.

"Non ne ero a conoscenza, no", ha risposto candidamente Knightley a Decider quando le è stato chiesto se fosse a conoscenza del movimento di boicottaggio. "Mi dispiace molto. Penso che stiamo vivendo in un periodo in cui tutti noi dovremo capire come convivere, non è vero?" ha aggiunto l'attrice, aggiungendo che "abbiamo tutti opinioni molto diverse. Spero che riusciremo a trovare il rispetto reciproco".

Il trio protagonista e la scrittrice J.K. Rowling alla premiere Londinese di Harry Potter e la Camera dei Segreti

Le dichiarazioni di J.K. Rowling e le reazioni del cast di Harry Potter

Nel 2020, Rowling ha pubblicato sul suo sito web personale un controverso saggio di 3.800 parole, sostenendo che il "movimento" transgender starebbe causando un "danno dimostrabile" alle donne cisgender. La scrittrice ha definito la sua posizione come pro-femminista, non anti-trans, anche se i critici della comunità trans e altri vedono le sue argomentazioni come un rifiuto dell'identità trans.

Con la sua opinione, ad esempio, che le strutture "monosessuali" forniscono spazi sicuri per le donne cisgender, la Rowling è stata vista come una crociata contro i diritti e la sicurezza delle persone transgender. Nel 2023, la Rowling ha scritto su X che sarebbe "felice di scontare due anni in prigione se l'alternativa fosse un discorso obbligatorio e la negazione forzata della realtà e dell'importanza del sesso", che i critici hanno interpretato come un rifiuto di affermare l'identità di genere delle donne trans.

I protagonisti dei film di Harry Potter hanno rinnegato le convinzioni della Rowling, compreso Daniel Radcliffe, star della saga, che dopo la pubblicazione del saggio ha rilasciato una dichiarazione in cui ha affermato: "Le donne transgender sono donne. Qualsiasi affermazione contraria cancella l'identità e la dignità delle persone transgender".

Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts, Emma Watson in una scena del film

La recente polemica tra la scrittrice e Emma Watson

Recentemente, Rowling ha attaccato Emma Watson per una serie di commenti che l'attrice ha fatto in una rara intervista, in cui ha affermato di poter "ancora apprezzare" la scrittrice nonostante le loro posizioni divergenti sui diritti dei transessuali. Rowling ha risposto che l'attrice "non ha mai vissuto la vita adulta senza il sostegno della ricchezza e della fama" e che in sostanza sarebbe ignorante su certe questioni.

Nel frattempo, altri contenuti dedicati a Harry Potter stanno per arrivare, poiché la prima trasposizione televisiva della HBO ha definito il cast ed è attualmente in fase di riprese. John Lithgow (che in alcune nuove foto abbiamo visto per la prima volta nei panni di Silente), Janet McTeer, Johnny Flynn e Nick Frost sono tra gli attori che porteranno per la prima volta la serie di libri sul piccolo schermo.