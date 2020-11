Keanu Reeves: "Ho iniziato a fumare a 30 anni per colpa di un film e non riesco a smettere"

La star di Hollywood Keanu Reeves, 44 anni, ha raccontato recentemente che sta cercando di rinunciare al vizio del fumo, un'abitudine presa anni fa sul set di uno dei suoi film meno ricordati dal pubblico, girato nel 1996.

Intervistato dal Daily Maily, il protagonista della trilogia di Matrix ha confessato che vorrebbe tanto rinunciare al vizio del fumo, iniziato quando aveva 30 anni sul set di Due mariti per un matrimonio, in cui interpreta Jjaks Clayton, un uomo innamorato della donna di suo fratello, una spogliarellista interpretata da una giovane Cameron Diaz. Keanu Reevesha affermato di voler smettere, anche se è molto difficile per lui:

"Non ho iniziato fino ai 30 anni, sul set di Due mariti per un matrimonio. Mi sono così appassionato all'epoca ma ora è una prigione, voglio smettere."

Iniziare a fumare è spesso una cosa giovanile, che inizia durante l'adolescenza, invece per Keanu Reeves è un vizio arrivato nella sua età adulta. Nella commedia del 1996 il suo personaggio era un fumatore e fumando molto, l'attore si è semplicemente appassionato tanto da farlo anche fuori dal set.

Sembra però che Keanu Reeves voglia smettere, speriamo che riesca quanto prima a raggiungere il suo obiettivo. Oltre a raccontare di questo suo vizio, l'attore ha parlato di fama e denaro, svelando il suo punto di vista:

"Non mi è mai importato dei soldi, non è per questo che ho iniziato a recitare e non mi è mai piaciuta la fama. Sono stato molto fortunato: sono riuscito a guadagnarmi da vivere e ad avviare una fondazione di beneficenza, il che è bello."

Keanu Reeves tornerà in The Matrix 4, sequel della famosa trilogia scritto e diretto da Lana Wachowski.