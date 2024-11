Keanu Reeves pronto a combattere nel teaser e nella clip di Secret Level

Il 10 dicembre debutterà su Prime Video la serie antologica animata Secret Level e un teaser e una clip anticipano ora qualche scena dell'episodio in cui è stato coinvolto Keanu Reeves.

Il progetto è composto da quindici puntate, ognuna dedicata ad alcuni dei videogiochi più amati e ai rispettivi fan.

Cosa racconterà la serie con Keanu Reeves

Secret Level proporrà quindi delle storie ispirate a Armored Core, Concord, Crossfire, Dungeons & Dragons, Exodus, Honor of Kings, Mega Man, New World: Aeternum, PAC-MAN, various PlayStation Studios games, Sifu, Spelunky, The Outer Worlds, Unreal Tournament e Warhammer 40,000.

La puntata che vede coinvolto Keanu Reeves sarà ambientata nell'universo di Armored Core, mondo creato da FromSoftware. Nei due video si vede il personaggio principale mentre si prepara a entrare in azione oltre allo scontro tra due mecha.

Il cast della serie comprende anche Arnold Schwarzenegger (Terminator), Kevin Hart (Jumanji), Temuera Morrison (Star Wars: The Book of Boba Fett, Chief of War) , Ariana Greenblatt (Barbie), Heaven Hart, Emily Swallow (The Mandalorian), Gabriel Luna (The Last of Us, Terminator: Dark Fate), Ricky Whittle (American Gods, Land of Bad), Patrick Schwarzenegger (The White Lotus), Merle Dandridge (The Last of Us), Claudia Doumit (The Boys), Adewale Akinnuoye-Agbaje (Lost, The Union), Clive Standen (Vikings, The Morning Show), Laura Bailey (La leggenda di Vox Machina) e Michael Beach (The Perfect Couple, Tulsa King).

Secret Level, Tim Miller: "La serie è un'ode al mondo dei videogiochi"

Secret Level è una nuova serie antologica di animazione per adulti con storie originali ambientate negli universi di alcuni dei videogiochi più amati al mondo. Dalle menti creative dietro LOVE, DEATH + ROBOTS, ciascun episodio rappresenta una celebrazione di giochi e giocatori. Il progetto è creato da Tim Miller, che è anche executive producer. Dave Wilson è executive producer e supervising director.