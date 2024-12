Keanu Reeves in Sonic 3: Il regista racconta l'influenza di John Wick sul casting di Shadow

Jeff Fowler, regista di Sonic the Hedgehog 3, racconta come l'iconica interpretazione di Keanu Reeves in John Wick abbia ispirato il casting per il ruolo di Shadow.

Il regista di Sonic the Hedgehog 3, Jeff Fowler, ha recentemente condiviso un interessante retroscena sul casting di Keanu Reeves nel ruolo di Shadow, il misterioso e potente personaggio che debutterà nel prossimo film della saga.

Durante un'intervista con SFX Magazine per promuovere il film, Fowler ha rivelato come l'interpretazione di Reeves nei film di John Wick abbia influenzato la sua scelta per il ruolo, grazie alla somiglianza tra i due personaggi.

Una performance incredibile

"Mentirei se dicessi che non c'era una connessione tra la sua performance in John Wick e l'atmosfera che volevamo per Shadow", ha dichiarato il regista. "Shadow è un antieroe, ha una certa grinta, e anche John Wick lo è. C'era un parallelo evidente, e ci è sembrato naturale che Keanu fosse la persona giusta per il ruolo".

Fowler ha anche spiegato che la performance di Reeves in John Wick lo aveva convinto che fosse la scelta perfetta per il ruolo. "Sembrava la scelta perfetta per Keanu. Ha fatto una performance davvero grandiosa. Sapeva cosa volevamo fare ed era entusiasta di interpretare il personaggio e di entrare nel nostro mondo".

Keanu Reeves ha anche condiviso le sue impressioni sul ruolo di Shadow, descrivendo il personaggio come un essere che "per 50 anni è stato in uno stato di animazione sospesa. Ora, sta uscendo alla ricerca di vendetta. È stato un viaggio interiore alla scoperta della sua rabbia e delle sue emozioni. È stato un processo molto intenso."

Sonic the Hedgehog 3 arriverà nelle sale italiane a gennaio 2025. Il cast del film include Ben Schwartz, che torna a prestare la voce a Sonic, James Marsden nel ruolo dello sceriffo Tom Wachowski e Jim Carrey nel suo iconico ruolo di Dr. Robotnik.

Come anticipato, nel sequel Keanu Reeves farà il suo debutto nel franchise come la voce di Shadow, personaggio che appare per la prima volta nel videogioco Sonic Adventure 2 del 2001. Shadow è una creazione del professore Gerald Robotnik, nonno di Dr. Robotnik, e possiede incredibili abilità, come la velocità supersonica e il potere di manipolare il tempo e lo spazio con il Chaos Control. Inizialmente nemico di Sonic, nel corso dei giochi diventa un alleato dell'eroe.