Keanu Reeves: "Ho sempre sognato di interpretare Wolverine"

Quale è il sogno lavorativo di Keanu Reeves che non si è mai realizzato? Vestire i panni di Wolverine. La star di franchise di successo come Matrix e John Wick aveva un sogno nel cassetto che, fino ad ora, è rimasto tale.

l'attore Keanu Reeves

La confessione del divo 55enne è arrivata nel corso di un'intervista radiofonica con Andy Cohen in cui, insieme alla co-star Alex Winter, ha promosso l'uscita di Bill & Ted Face the Music.

Parlando del ruolo dei sogni, Keanu Reeves ha esclamato:

"Ho sempre sognato di interpretare Wolverine."

Alex Winter ha aggiunto: "Non è troppo tardi. Non è troppo tardi per vedere Keanu interpretare Wolverine. Ve la butto lì."

Keanu Reeves ha però saggiamente replicato ridendo: "Ormai è troppo tardi, ma sto bene così."

Di fronte allo stupore del conduttore, che gli ha chiesto se davvero il suo sogno fosse quello di interpretare Wolverine, Reeves ha ribadito: "Wolverine di Frank Miller? Certamente."

