Keanu Reeves in Shiver: trama e uscita del nuovo thriller del regista di Deadpool

Tim Miller è tornato. Nonostante le sue vicissitudini sui set di Deadpool (dove è stato al centro di uno scontro epocale con Ryan Reynolds) e Terminator - Destino oscuro, il regista ci riprova con un thriller fantascientifico eccentrico e visionario che vedrà protagonistaa la star Keanu Reeves.

Shiver, questo è il titolo del progetto, ha una sceneggiatura firmata da Ian Schorr ed è stato acquisito da Warner Bros. La storia promette di essere "un incrocio tra Edge of Tomorrow e Paradise Beach - Dentro l'incubo". Il regista di Kingsman Matthew Vaughn produrrà il progetto con la sua Marv Films insieme ad Aaron Ryder.

Secondo quanto anticipato dall'Hollywood Reporter, Keanu Reeves interpreterà un losco contrabbandiere che si ritrova coinvolto in un mortale doppio gioco durante un'operazione nei Caraibi, ritrovandosi circondato da cadaveri, mercenari ostili e squali in agguato. Ma quando si ritrova intrappolato in un letale loop temporale dovrà lottare per interromperlo.

Keanu Reeves nei panni di John Wick

Un nuovo successo al botteghino per Keanu Reeves?

Dopo gli incassi stellari di John Wick l'annata che si è conclusa ha visto l'attore reduce dai deludenti Ballerina e Good Fortune. Un nuovo successo di critica e pubblico è quello che gli serve per invertire la rotta e potrebbe arrivare proprio dal film di Tim Miller la cui uscita è però prevista per agosto 2027.

Prima vedremo Reeves nel nuovo film di Jonah Hill Outcome" e nell'atteso The Entertainment System Is Down di Ruben Östlund. Ha anche altri tre progetti in lavorazione, tra cui Constantine 2, di cui si attendono a breve aggiornamenti, BRZRKR e un thriller senza titolo che lo vede riunito a Sandra Bullock.

Resta ancora in sospeso la produzione di John Wick 5, che sarà una "storia nuova, non una continuazione della Gran Tavola", ma non conosciamo ancora la tempistica.