Keanu Reeves e Shia LaBeouf, tra i presentatori degli Oscar 2020, renderanno la cosa più interessante

Tra i presentatori degli Oscar 2020 ci saranno anche le star Keanu Reeves e Shia La Beouf, mettendo un pizzico di pepe nella paludata cerimonia di consegna degli Academy Awards.

American Honey: Shia LaBeouf in un momento della conferenza stampa

Shia LaBeouf, il cui biografico Honey Boy è in uscita in Italia a fine mese, e la star Keanu Reeves, calcheranno il palco del Dolby Theatre di Los Angeles per consegnare i premi ai loro colleghi e collaboratori. Oltre a loro annunciato l'arrivo, tra i presentatori, di James Corden, Penélope Cruz, Beanie Feldstein, Zack Gottsagen, Diane Keaton, George MacKay, Steve Martin, Maya Rudolph e Sigourney Weaver.

Il team si aggiunge ai preannunciati Kristen Wiig e Will Ferrell, Zazie Beetz, Timothée Chalamet, Gal Gadot, Julia Louis-Dreyfus, Lin-Manuel Miranda, Anthony Ramos, Mark Ruffalo e Kelly Marie Tran oltre ai quattro vincitori dello scorso anno del premio per i migliori attori Mahershala Ali, Olivia Colman, Regina King e Rami Malek.

Come per la passata edizione, anche quest'anno gli Academy Awards non avranno un vero presentatore della cerimonia, ma è stato annunciato che la star della musica e premio Grammy Billie Eilish si esibirà durante lo show. La cerimonia degli Oscar si terrà il 9 febbraio.