Keanu Reeves versione rockstar, sul palco coi Dogstar dopo 20 anni (VIDEO)

Keanu Reeves ha riunito la sua vecchia rock band, i Dogstar, per esibirsi per la prima volta live dopo 20 anni al festival BottleRock Napa Valley. La star di John Wick ha suonato il basso con il gruppo per la prima volta in pubblico dopo un bel tempo, accendendo l'entusiasmo dei fan

Il suo compagno di band Robert Mailhouse ha dato al divo alcuni consigli prima di esibirsi di fronte a una folla dal vivo.

"Era semplicemente super positivo. Ci siamo detti, 'Ascolta la musica. Basta essere presenti nella canzone, e tutto andrà liscio'", ha detto al San Francisco Chronicle.

Chi sono i Dogstar?

I Dogstar si sono formati nel 1991, quando Reeves e Mailhouse si sono incontrati in un supermercato e hanno stretto amicizia. Reeves è il bassista e corista della band, mentre Mailhouse è batterista e percussionista.

Gregg Miller si è unito alla band un anno dopo come chitarrista e cantante, per poi lasciare la band nel 1995. Bret Domrose si è aggiunto nel 1994 come chitarrista e cantante per diventare il leader e primo cantante del gruppo dopo l'uscita di Miller.

Keanu Reeves ha recentemente parlato del ricongiungimento coi Dogstar confessando a Billboard quanto gli mancasse esibirsi con loro:

"Mi mancava suonare insieme, mi mancava scrivere insieme, mi mancava fare concerti insieme. È qualcosa che mi è sempre mancato. Siamo arrivati ​​a un punto in cui non stavamo più suonando, e mi mancava... Una volta che abbiamo iniziato a suonare, ed è stato bello, e davvero positivo e creativo, è stato allora che è stato come, 'Okay, facciamo in modo che accada.'"

Attualmente i Dogstar stanno lavorando a un nuovo album, come svela Keanu Reeves che aggiunge: "Ci siamo detti: 'Bene, se dobbiamo farlo, facciamo un disco'".