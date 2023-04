Keanu Reeves: il bacio con la fidanzata fa il giro del mondo, ma c'è chi la scambia per Helen Mirren

Il bacio che Keanu Reeves e la fidanzata Alessandra Grant si sono scambiati sul red carpet del Museum of Contemporary Art Gala di Los Angeles continua a far sognare e discutere i fan, anche se c'è chi ha scambiato la donna per Helen Mirren per via dei suoi capelli bianchi.

Di recente, Keanu Reeves ha deciso di rendere pubblica la relazione con Alexandra Grant, artista cinquantenne che si occupa di esaminare il linguaggio e i testi scritti attraverso la pittura, il disegno, la scultura, il video e altri media. Dopo la notizia della sua relazione, la Grant si è attirata addosso l'invidia delle numerose fan della star di John Wick sparse in giro per il mondo, ma ha anche suscitato ammirazione per il suo stile informale e per il suo essere lontana dai canoni di bellezza hollywoodiana ancora dominante.

Keanu Reeves: "Il mio ultimo momento di felicità? A letto con la mia compagna"

Una sosia di Helen Mirren?

Non tutti, però, sono al corrente dell'identità della fidanzata di Keanu Reeves e in molti l'hanno addirittura scambiata per l'attrice Helen Mirren, riversando i propri dubbi su Twitter.

Secondo le voci, la coppia si è incontrata per la prima volta a una cena nel 2009. Successivamente Keanu Reeves ha collaborato con Alexandra Grant al suo primo libro Ode to Happiness nel 2011, dopodiché i due hanno iniziato a frequentarsi.