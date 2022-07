Keanu Reeves in motocicletta con Norman Reedus (FOTO)

Keanu Reeves ospite speciale di Ride With Norman Reedus, la serie che segue le avventure motociclistiche della star di The waalking Dead.

Keanu Reeves si prepara per un giro in moto col collega Norman Reedus. L'attore di John Wick e Point Break ha filmato un episodio della sesta stagione di Ride, la serie di diari di viaggio motociclistici su AMC che segue la star di The Walking Dead e appassionato di motociclismo Norman Reedus nei suoi viaggi in giro per il mondo. In una foto pubblicata su Instagram da Nic & Norman's - il ristorante di Senoia, in Georgia, di proprietà di Greg Nicotero e dell'attore di Daryl Dixon - Reedus e Reeves hanno rallentato abbastanza nel corso delle riprese dell'episodio di Ride With Norman Reedus Stagione 6 per farsi una foto commemorativa.

"Avevamo molti amici in comune, ma non ci conoscevamo davvero. L'avevo incontrato solo ai semafori di Los Angeles quando sentivo dire, 'Oh c'è Keanu.' E così ci fermavamo e dicevamo, 'Ehi, Keanu'", ha recentemente detto Reedus a Leo Edit. "Non lo conoscevo davvero, ma ho pensato a chiamarlo per Ride per un paio d'anni. L'ultima volta che stavo cercando di convincerlo a partecipare, lui era sul set e anche io ero sul set. Penso che lo stavo chiamando dal Giappone, e ogni volta che lo chiamavo riusciva a malapena a sentirmi, o riuscivo a malapena a sentirlo, e io pensavo, 'Proverò domani, proverò domani !'"

Reedus ha proseguito: "E poi riattaccavamo, e poi il giorno dopo, 'Non ti sento! Provo domani!' È successo tre volte e poi alla fine ho pensato 'Non è destinato a succedere. Ci proverò l'anno prossimo'. Ho pensato, se l'universo non vuole che ciò accada, non accadrà, quindi riproviamo l'anno prossimo. E quest'anno la linea telefonica ha funzionato".

AMC Networks deve ancora annunciare i compagni di viaggio di Norman Reedus per la sesta stagione di Ride, ma l'attore è stato recentemente visto girare in Italia con la star di Jackass e Jackass Forever Johnny Knoxville.