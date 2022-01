Keanu Reeves svela chi sono le uniche celebrità a cui ha chiesto un autografo

Keanu Reeves ha rivelato i nomi delle due celebrità a cui ha chiesto un autografo durante un divertente round di "The Colbert Questionert" in occasione della sua apparizione di questo mercoledì al Late Show con Stephen Colbert.

La star di Matrix Resurrections ha rivelato che il primo dei due era nientedimeno che Lou Reed dei Velvet Underground. "Ma non era per me, era per un amico, e [Lou] era cool a riguardo", ha ricordato Reeves, parlando del compianto rocker. "Lo fece su un piccolo pezzo di carta con una penna blu. Diceva solo, 'Lou Reed.'"

La seconda celebrità a cui l'attore ha chiesto un autografo è stata il leggendario George Carlin, uno degli stand-up comedian più famosi di sempre. "Sono così geloso. Sono un tale fan", ha detto Colbert, 57 anni. "E questo era per te?" "Sì", ha risposto la star. "Ha scritto... penso che abbia scritto qualcosa tipo: 'Caro Keanu, Vaffanculo!'"

"Inizialmente ho pensato che lo avesse scritto per me ma poi ho incontrato altre persone a cui aveva dedicato lo stesso identico messaggio nel suo autografo! In ogni caso, fu bellissimo". Ha spiegato Keanu Reeves, prima di parlare di com è stato recitare con il famoso comico sul set di Bill & Ted's Excellent Adventure: "Era una persona con i piedi per terra e ha lavorato molto duramente sul suo personaggio, Rufus. È stato straordinario avere la possibilità di lavorare con una persona e un artista così incredibile".