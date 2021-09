Keanu Reeves: Marvel UK twitta gli auguri di buon compleanno al divo e i fan impazziscono

L'account Twitter Marvel UK ha twittato gli auguri di Buon Compleanno alla star Keanu Reeves facendo impazzire i fan che da tempo sognano di vedere il loro beniamino in una produzione Marvel.

Ieri Keanu Reeves ha compiuto 57 anni e tra la miriade di post auguri comparsi su Twitter non è passato inosservato quello dell'account Marvel UK. I fan sono così tornati a chiedersi se sia in arrivo l'annuncio di un accorso tra il divo di Matrix e la Marvel, notizia che confermerebbe i numerosi rumor che si rincorrono da anni sull'ingresso di Reeves nell'MCU. Da Wolverine ai Fantastici Quattro, tante sono le fantasie ipotesi che periodicamente riemergono, ma che per adesso non hanno mai trovato riscontro nei fatti.

Ad alimentare l'hype ci ha pensato, però, qualche tempo fa il capo di Marvel Kevin Feige dichiarando a Comicbook:

"Parliamo con Keanu per quasi tutti i film che facciamo. Ne parliamo sempre con Keanu Reeves. Non so quando o se si unirà all'MCU, ma vogliamo davvero trovare il modo giusto per farlo".

Keanu Reeves: i fratelli Russo sul suo potenziale ruolo nel Marvel Cinematic Universe

E così i fan non si sono lasciati scappare l'occasione per suggerire a Marvel possibili impieghi dell'attore nel suo sterminato universo.