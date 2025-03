Keanu Reeves testa la nuova Harley-Davidson da 110.000 dollari, la moto più potente nella storia del marchio

Pazzo per le moto, il divo si è recato di persona a provare la moto più potente e dinamica mai realizzata dalla Harley per trarre ispirazione per la sua linea.

Amante delle moto al punto da fondare la propria compagnia di produzione, la Arch Motorcycle, Keanu Reeves è stato avvistato alla Daytona Bike Week all'inizio di questo mese, mentre provava la Harley-Davidson CVO Road Glide RR appena svelata, definita la "motocicletta più potente e dinamica" mai realizzata nei 122 anni di storia dell'azienda.

Reeves è appassionato di motociclette fin da ragazzo. La linea di moto da lui prodotte a partire dal 2011 includeva una moto sportiva in edizione limitata basata su un telaio in stile Harley. L'attore e il suo co-fondatore di Arch Motorcycle, Gard Hollinger, sono protagonisti della docuserie di Roku Channel, Visionaries, che segue i due mentre viaggiano per il mondo per incontrare innovatori e creativi stimolanti.

Per quanto riguarda Harley-Davidson, il nuovo modello CVO Road Glide RR rinnova la linea classica offrendo prestazioni di alto livello. La moto presenta eleganti finiture in pelle, un telaio in fibra di carbonio scura, motore e componenti Hog Black e dettagli "Racing Orange" sui tubi di scappamento. Le ruote sono rifinite con un logo rosso "CVO RR" inciso col laser sul cerchio. La moto presenta, inoltre, un nuovo motore Screamin' Eagle 131 V-Twin. Pazzo per le moto, l'interprete di JohN Wick non ha perso l'occasione per testare il prodotto e chissà, magari trarre ispirazione per una nuova moto prodotta da lui.

Il ritorno di John Wick?

Keanu Reeves nei panni di John Wick

Impegnato attualmente nella lavorazione di The Entertainment System Is Down, nuova fatica del regista svedese Ruben Östlund, Keanu Reeves ha tanti progetti in sospeso, ma quello che più sta a cuore ai fan è il possibile ritorno di John Wick per una nuova avventura thriller ad alto tasso di sparatorie e decessi. Lo sviluppo di John Wick 5 è stato confermato di recente da Lionsgate, ma ancora nessuna decisione ufficiale sulla presenza di Reeves. Per quanto lo riguarda, l'attore ha dichiarato:

"Il personaggio è morto. È morto in John Wick 4. Lo so, a Hollywood si possono far tornare i morti. Lo so, lo so, è la storia di Hollywood. Al momento però non ci sono piani".

Certo, invece il suo ritorno in Ballerina, spinoff al femminile che vedrà Keanu Reeves al fianco di Ana De Armas nei panni di John Wick, come ha svelato il trailer dell'action in uscita nei cinema italiani il 5 giugno 2025.