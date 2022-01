Keanu Reeves svela i suoi film preferiti, da Amadeus a The Neon Demon

Keanu Reeves ha svelato i suoi film preferiti in una nuova intervista in cui l'attore ha svelato che Carrie Anne-Moss gli ha chiesto consigli cinematografici.

Le due star di Matrix Resurrections, infatti, hanno avuto modo di confrontarsi sulle opere più significative che hanno segnato la storia del cinema.

Tra le pagine di Esquire, Keanu Reeves ha raccontato che la collega e amica Carrie-Anne Moss lo ha voluto consultare per capire quali film vedere con i suoi figli, che sono dei teenager.

L'interprete di Neo ha quindi condiviso la sua Top 18 delle opere cinematografiche che considera più significative e imperdibili.

Tra i titoli citati da Keanu ci sono titoli recenti come The Neon Demon, in cui l'attore ha recitato, e classici horror come La casa, senza dimenticare grandi classici come I sette samurai e Amadeus, o commedie del calibro di Il grande Lebowski.

Ecco la lista dei film preferiti da Reeves: