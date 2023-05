Keanu Reeves diretto da Sofia Coppola nel corto per i 100 anni di Suntory Whisky

Sofia Coppola ha diretto un corto dedicato ai 100 anni del Suntory Whisky con star l'attore Keanu Reeves.

La regista è così tornata a Tokyo a distanza di 20 anni dalla realizzazione di Lost in Translation, in cui Bill Murray citava proprio il liquore durante una scena del suo personaggio.

Il progetto per il centenario

Keanu Reeves era già stato protagonista di uno spot di Suntory negli anni '90 e nel nuovo video si vede la star mentre trascorre una serata in Giappone, ovviamente festeggiando con gli amici bevendo il whisky. Ad accompagnare le immagini, che ripercorrono la storia del marchio, è una cover del brano Crimson and Clover di Joan Jett and the Blackhearts.

Reeves ha dichiarato: "Poter avere una chance di lavorare con Sofia Coppola e con suo fratello Roman Coppola in una specie di corto commerciale e poi una docuserie è stato bello. Si è trattato di un'opportunità davvero speciale".

Keanu ha sottolineato che è stato fantastico incontrare le persone che lavorano per Suntory, visitare la distilleria e parlare con il team, gli artigiani, gli attori Kabuki, e gli esperti in calligrafia. La star ha spiegato: "Ho potuto essere un outsider e trascorrere del tempo con le persone, e parlare della loro passione e della loro attività".

Tra i prossimi progetti di Reeves c'è il film Outcome di Jonah Hill, con al centro un attore di Hollywood che deve immergersi nel suo passato per confrontarsi con i suoi demoni interiori dopo che viene ricattato, e Good Fortune di Aziz Ansari.