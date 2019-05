Keanu Reeves: che accade dopo la morte? La risposta del divo diventa virale

Alla domanda su ciò che accade dopo la morte, Keanu Reeves ha fornito una commovente risposta divenuta virale in poco tempo.

L'intelligenza, il garbo e la profondità di Keanu Reeves sono note da tempo. A Hollywood il divo è una mosca bianca, un uomo semplice che se ne va in giro in metropolitana, mangia panini da solo sulle panchine del parco, dona gran parte dei suoi ingenti guadagni in beneficenza e si decurta lo stipendio per permettere la realizzazione dei film.

La vita non è stata generosa con Keanu Reeves sul piano degli affetti. Nello stesso anno in cui la carriera dell'attore è esplosa con Matrix, l'attore e la fidanzata Jennifer Syme hanno perso la bambina che aspettavano. Jennifer Syme è morta meno di due anni dopo in un incidente stradale a Los Angeles. In più la sorella di Keanu Reeves, che vive in Italia, è malata da tempo di leucemia. Non deve perciò stupire la semplice risposta fornita dall'attore durante una giocosa ospitata al Late Show di Stephen Colbert alla domanda su ciò che accade alle persone dopo la morte:

"So che le persone che ci amano sentono la nostra mancanza".

Dopo aver ammutolito e commosso il pubblico presente in studio e lo stesso Colbert, il commento di Keanu Reeves è rapidamente diventato virale ottenendo cinque milioni di visualizzazioni e generando retweet a non finire.

Reeves era ospite da Stephen Colbert per promuovere l'uscita di John Wick 3: Parabellum, terzo capitolo della saga action di Jon Wick in arrivo al cinema giovedì 16 maggio.