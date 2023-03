Keanu Reeves: qual è la sua band preferita? La risposta dell'attore potrebbe sorprendervi

Keanu Reeves ha nominato il gruppo pop canadese Alvvays come una delle sue band preferite in questo momento: durante una recente intervista pubblicata da NME, l'attore di John Wick: Chapter 4 ha parlato della sua passione per il gruppo indie, ma ha ammesso che deve ancora acquistare fisicamente il loro ultimo album, "Blue Rev".

"Non ho ancora comprato il loro ultimo lavoro. L'ho acquistato in formato digitale, ma non ce l'ho su vinile", ha esordito Reeves. Scherzando sul fatto che "Blue Rev" sia il suo "album preferito", ha spiegato: "Posso dirlo? Posso affermare una cosa del genere? No, davvero, io amo quella band."

Tentando di spiegare il motivo per cui gli Alvvays sono attualmente uno dei suoi gruppi preferiti, l'attore ha aggiunto: "Mi piace una buona canzone pop e mi piace che ci sia un po' di inventiva nella musica. E penso che la cantante [Molly Rankin] sia fantastica... Adoro anche le loro composizioni musicali, voglio dire, amo il basso e la batteria e mi piace la loro energia."

Durante la stessa intervista, Keanu Reeves ha anche spiegato perché ha fatto una visita a sorpresa in un pub nell'Hertfordshire qualche tempo fa: "Ero fuori Londra a fare un documentario e uopi il tempo era perfetto per una bella shepherd's pie [torta del pastore]. C'era un clima un po' nebbioso e piovigginoso e io mi sono immediatamente detto: 'prendiamo una torta di pastore e una pinta'".