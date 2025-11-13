Keanu Reeves, arriva anche in Italia il nuovo romanzo della serie BRZRKR: data di uscita e dettagli

Il prossimo 28 novembre arriverà in libreria Il libro dell'altrove, il romanzo scritto a quattro mani da China Miéville e Keanu Reeves, già acclamato dalla critica e dal pubblico negli Stati Uniti e nel Regno Unito.

Il libro si colloca nello stesso universo narrativo della serie a fumetti BRZRKR, di cui Reeves è autore insieme a Matt Kindt e Ron Garney (pubblicata in Italia da Panini Comics). Dopo oltre dieci anni, Miéville torna a pubblicare un romanzo, apportando il suo inconfondibile stile e un ricco immaginario letterario alla storia ideata da Reeves.

John Wick 4: Keanu Reeves in un primo piano

Cosa racconta il romanzo?

Protagonista del romanzo è un guerriero immortale, figlio di una donna e di un fulmine, che da ottantamila anni vaga nel mondo, temuto e venerato come un dio, portando morte e distruzione. Al suo fianco troviamo un reparto speciale dell'esercito, che gli promette di "curare" la sua immortalità in cambio del suo aiuto nella creazione di un'arma invincibile, e un cinghiale immortale, nemico giurato del guerriero da millenni.

Tra fantascienza, pulp e mitologia, Il libro dell'altrove si propone non solo come un'epopea avvincente, ma anche come una riflessione sul senso del tempo e della vita, sulla perdita e sulla violenza, confermando il talento dei due autori nel creare mondi straordinari e personaggi indimenticabili.

Che fine ha fatto il film tratto da BRZRKR?

La pellicola tratta dal fumetto creato da Reeves non ha ancora una data d'uscita, ma secondo le ultime indiscrezioni la produzione si sta muovendo e avrebbe trovato in Justin Lin, celebre per il suo lavoro nella saga di Fast & Furious, il suo regista di riferimento. Il progetto dovrebbe essere prodotto da Netflix.

Keanu Reeves sarà coinvolto nel film di BRZRKR come protagonista e produttore, in collaborazione con Stephen Christy di Boom! Studios, Stephen Hamel di Company Films, Ross Richie e Justin Lin, tramite la sua Perfect Storm.

La sceneggiatura è stata firmata da Mattson Tomlin, autore di The Batman che recentemente ha consegnato lo script per il sequel con Robert Pattinson. Il progetto è descritto come un'epica saga brutale su un guerriero immortale che lotta per 80.000 anni, vivendo così in varie epoche.