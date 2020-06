Keanu Reeves: ecco come ottenere un appuntamento col divo (su Zoom) per beneficenza

L'attore Keanu Reeves donerà 15 minuti del suo tempo in un'asta online per sostenere la beneficenza per i bambini malati di cancro.

Keanu Reeves ha voluto dare una spinta alla Camp Rainbow Gold, un ente di beneficenza con sede in Idaho per bambini malati di cancro, offrendo un appuntamento online al fine di promuovere la sua asta di beneficenza.

L'attore, che per anni ha donato tranquillamente tempo e denaro a svariati enti di beneficenza per il cancro in onore di sua sorella che combatte da anni contro la leucemia, offre una chiamata Zoom di 15 minuti al miglior offerente in un'asta online.

La missione dell'organizzazione Camp Rainbow Gold è quella di "fornire esperienze di potenziamento emotivo ai bambini dell'Idaho a cui è stato diagnosticato un cancro e alle loro famiglie" e l'asta serve a potenziare gli sforzi di raccolta fondi per Camp Rainbow Gold, a seguito di un evento posticipato a causa della pandemia di COVID-19. "Ci siamo resi rapidamente conto che non saremmo stati i soli a spostare la nostra raccolta fondi in un'asta online" - ha dichiarato la direttrice esecutiva di Camp Rainbow Gold, Elizabeth Lizberg. "Ci siamo anche resi conto che, dopo mesi a casa, le persone bramano connessioni ed esperienze sicure ma appaganti".

Uno splendido primo piano di Keanu Reeves

Keanu Reeves, che si dichiara disponibile a rispondere a domande e magari condividere un bicchiere di vino (virtuale), non è il solo ad aver dato la propria disponibilità per la beneficenza. Hanno voluto partecipare anche altri nomi importanti, tra cui l'ex membro della Fifth Harmony, Ally Brooke, che si esibirà in un concerto privato Zoom di 15 minuti, e il leggendario doppiatore Rob Paulsen, che imiterà alcuni dei suoi personaggi memorabili, da Jimmy Neutron a Pinky and the Brain, donando anche un messaggio vocale registrato. Altre offerte includono: una chitarra firmata Andy Grammer; una giornata in spa; un disegno da tatuaggio personalizzato; escursioni in Messico, un ranch e Sun Valley.

Tutte le offerte d'asta sono disponibili qui.

L'asta si apre il 15 giugno alle 21 in orario italiano e chiuderà sette giorni dopo, il 22 giugno.