Keanu Reeves: Alexandra Grant è la nuova fidanzata o è solo un'amica?

I fan di Keanu Reeves stanno impazzendo nelle ultime ore per via dei rumor che gli attribuiscono come fidanzata Alexandra Grant: ecco chi è.

Keanu Reeves avrebbe una fidanzata e il suo nome sarebbe Alexandra Grant: il rumor si sta facendo largo su diversi siti di gossip ma cosa c'è di vero in una notizia che avrebbe il potere di sconvolgere l'immensa fanbase del divo più amato del web?

Cominciamo dalle presentazioni: Alexandra Grant è un'artista americana di 46 anni ed è sempre stata indicata come la migliore amica di Keanu Reeves. Non solo: insieme hanno fondato una casa editrice specializzata in libri d'arte e hanno collaborato per due volumi, pubblicati nel 2011 e nel 2016, di cui Alexandra Grant è stata illustratrice e Keanu uno degli autori.

Pochi giorni fa sono stati fotografati insieme all'uscita di un ristorante giapponese a Los Angeles e gli scatti, pubblicati dal Daily Mail, hanno generato parecchie chiacchiere.

L'atteggiamento rilassato di entrambi, la testa di lei sulla spalla di lui hanno fatto subito urlare alla relazione importante, che secondo alcuni durerebbe già da un po'. Quello che c'è di vero è che Keanu Reeves e Alexandra Grant sono apparsi spesso in pubblico insieme, anche sui red carpet, come è successo alla première di Toy Story 4, ai front row delle sfilate di New York, ancora più spesso per l'inaugurazione di alcune mostre. Insomma, sulla presunta storia d'amore si è vociferato già in passato, ma i due non hanno mai confermato o smentito un coinvolgimento che vada oltre l'amicizia e la partnership professionale.