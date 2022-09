Fratelli d’Italia contro Peppa Pig per l'episodio con le due mamme

Fratelli d'Italia si schiera contro Peppa Pig e il nuovo personaggio con due mamme: il partito di Giorgia Meloni ritiene inammissibile che la RAI mandi in onda l'episodio che introduce la famiglia arcobaleno nel celebre cartone animato britannico.

Una coppia omosessuale è entrata a far parte della famiglia di Peppa Pig, la serie animata che racconta le avventure della maialina Peppa, creata dai britannici Mark Baker e Neville Astley. Nell'episodio del celebre cartone, trasmesso nel Regno Unito il 6 settembre, è stato introdotto Penny Polar Bear, un amico di Peppa. Nel raccontare la sua famiglia dice: "Io vivo con la mia mamma e l'altra mia mamma. Una mamma fa il dottore, l'altra cucina spaghetti. E io adoro gli spaghetti".

Tempo fa una petizione, che aveva raccolto 24mila firme, aveva chiesto agli animatori Mark e Neville di introdurre una famiglia gay nel cartoon. Tra quelle firme, supponiamo, non c'era nessun componente di Fratelli d'Italia. Il partito di Giorgia Meloni, infatti, vuole che la RAI non mandi in onda le puntate in cui è presente la famiglia arcobaleno.

Federico Mollicone, responsabile cultura di Fratelli d'Italia e candidato per la Camera dei Deputati in un collegio plurinominale nel Lazio, in una dichiarazione ha detto: "È inaccettabile la scelta degli autori del cartone animato Peppa Pig di inserire un personaggio con due mamme. Ancora una volta il politicamente corretto ha colpito e a farne le spese sono i nostri figli. Ma i bambini non possono essere solo bambini?". IL rappresentante di Giorgia Meloni ha continuato: "Come ha dimostrato recentemente Giorgia Meloni siamo e saremo sempre in prima linea contro le discriminazioni, ma non possiamo accettare l'indottrinamento gender".

Mollicone, come commissario della Vigilanza Rai, ha chiesto all'azienda di Viale Mazzini di non mandare in onda le puntate incriminate: "Chiediamo alla Rai, che acquista i diritti sulle serie di Peppa Pig in Italia col canone di tutti gli italiani, di non trasmettere l'episodio in questione su nessun canale o piattaforma web".

Filippo Bianchi, consigliere comunale di Bergamo di Fratelli d'Italia, sul suo profilo Facebook ha scritto: "Attenzione ai cartoni animati, lo strumento più pratico per deviare le nuove generazioni sin dai primi anni di vita, insegnando loro cose false, contro-natura, ovvero che i figli hanno due madri o due padri. Ogni figlio ha un padre e una madre".