Katy Perry, l'attore di Teenage Dream la accusa di molestie sessuali

Katy Perry è stata accusata di molestie sessuali da Josh Kloss, modello che ha partecipato al video di Teenage Dream, successo mondiale della cantante.

L'accusa è riferita a ciò che è accaduto a una festa, dove Katy Perry e Josh Kloss si sono incontrati, episodio che ha fatto sentire patetico e in imbarazzo il co-protagonista del video. A raccontare l'accaduto è stato proprio Josh Kloss tramite il suo profilo Instagram.

Il modello ha raccontato di come Katy Perry assumeva un atteggiamento diverso ogni volta che erano da soli, a differenza dei momenti pubblici in cui era fredda e distaccata: "Quando c'erano altre persone lei era fredda come il ghiaccio ed ha persino definito il mio bacio sul set di Teenage Dream come disgustoso. Ero piuttosto imbarazzato ma continuavo a dare il massimo, dato che la mia ex mi aveva tradito e mia figlia era ancora molto piccola."

"Dopo il primo giorno di riprese Katy mi ha invitato in uno strip club di Santa Barbara, ma ho rifiutato dicendole che dovevo tornare in hotel a riposare, perché quel lavoro era tutto quello che avevo in quel momento." - prosegue Josh Kloss - "Ho rivisto Katy Perry dopo un po' e avevo portato alla festa un'amica che moriva dalla voglia di incontrarla: era la festa di compleanno di Johny Wujek e quando l'ho vista ci siamo abbracciati, ma mentre mi sono voltato per presentarle la mia amica, lei ha sollevato la mia maglia Adidas e le mie mutande per far vedere il mio pene a tutti i presenti, tra cui alcuni suoi amici. Riuscite a immaginare quanto questo sia stato patetico e imbarazzante?"_

Alla fine del post, Josh Kloss definisce il lavoro con Katy Perry uno dei più confusi, aggressivi e sminuiti della sua carriera, nonostante Teenage Dream è stato un video di enorme successo dopo la sua diffusione.

Katy Perry non ha ancora risposto alle accuse di molestie, ma ormai tutto il web attende una sua replica. Avverrà presto?