Kathryn Bigelow perdona Netflix: dopo la cancellazione di Aurora, nuovo film per la regista Premio Oscar

Poche settimane fa è stata riportata la cancellazione di Aurora, il nuovo film che Kathryn Bigelow stava sviluppando per Netflix, ma sembra che sia la regista che lo studio abbiano già voltato pagina e siano attualmente al lavoro su un nuovo film.

Bigelow sarebbe al lavoro su una "sceneggiatura scottante" dell'ex presidente di NBC News Noah Oppenheim (già autore dello script di Jackie). Il film tratterà di come la Casa Bianca reagisce in tempo reale al lancio di missili balistici diretti verso l'America.

Inizialmente, il nuovo boss di Netflix Dan Lin aveva detto alla Bigelow che il progetto era troppo costoso e troppo lungo; voleva sapere come avrebbe potuto ridurre sia il budget che la durata. Tuttavia, secondo le fonti dello scooper Matt Belloni, i due hanno risolto i problemi di budget e la regista ha ufficialmente accettato di girare il film.

Detroit: John Boyega in una scena del film

La Bigelow avrebbe dovuto dirigere Aurora all'inizio di quest'anno, ma il New York Times ha riportato che la cineasta ha abbandonato il progetto "qualche mese fa" a causa di vincoli di budget. Sembra che la regista sia tornata dal colosso dello streaming con un altro progetto, che questa volta è stato approvato.

Sono trascorsi sette anni dall'ultimo film

Sono passati sette anni dal suo ultimo film, Detroit, uscito nel 2017.

Kathryn Bigelow, il suo Aurora cancellato: "Netflix non ha più interesse nei film d'autore"

La Bigelow è la regista di film come The Hurt Locker, con cui ha trionfato agli Oscar nel 2009, Zero Dark Thirty, Near Dark, Point Break e il sottovalutatissimo Strange Days. È stata una delle registe più in voga negli anni '80, avendo diretto due film candidati a miglior film e avendo vinto il premio per la miglior regia per The Hurt Locker.