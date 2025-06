Il nuovo film di Kathryn Bigelow per Netflix ha finalmente un titolo e una data d'uscita

Arriverà in autunno sulla piattaforma streaming il nuovo film diretto dalla regista premiata due volte con l'Oscar per The Hurt Locker.

Netflix ha annunciato il titolo ufficiale del nuovo film diretto dalla regista premio Oscar Kathryn Bigelow, A House of Dynamite. Il film segna il ritorno dietro la macchina da presa della regista dopo otto anni.

A House of Dynamite, impreziosito da un cast ricco di alcune tra le più importanti star di Hollywood, verrà distribuito sulla piattaforma streaming di Netflix il prossimo 24 ottobre.

La storia di A House of Dynamite di Kathryn Bigelow

La regista di The Hurt Locker torna a parlare di conflitti tra nazioni e in questo il bersaglio sono gli Stati Uniti, come riporta la trama ufficiale del suo nuovo lungometraggio.

Kathryn Bigelow sul set di Strange Days

"Quando un singolo missile, non attribuito ad alcuna nazione, viene lanciato contro gli Stati Uniti, ha inizio una corsa contro il tempo per scoprire i responsabili e decidere come reagire" si legge nella sinossi del film distribuita da Netflix.

Il ritorno di Kathryn Bigelow alla regia dopo Detroit

Sono passati otto anni dall'uscita nelle sale cinematografiche di Detroit, l'ultimo film diretto da Kathryn Bigelow, regista che in passato ha saputo districarsi molto bene tra generi come il noir, l'azione e la storia contemporanea degli Stati Uniti.

Scritto da Noah Oppenheim, A House fo Dynamite è prodotto da Greg Shapiro, Kathryn Bigelow e lo stesso Oppenheim, con un cast che comprende Idris Elba, Rebecca Ferguson, Gabriel Basso, Jared Harris, Tracy Letts, Anthony Ramos, Moses Ingram, Jonah Hauer-King, with Greta Lee, and Jason Clarke. Nel cast anche Malachi Beasley, Brian Tee, Brittany O'Grady, Gbenga Akinnagbe, Willa Fitzgerald, Renée Elise Goldsberry, Kyle Allen e Kaitlyn Dever.

Kathryn Bigelow sul set di Zero Dark Thirty

Kathryn Bigelow ha vinto il premio Oscar al miglior film e alla miglior regia nel 2010 per The Hurt Locker.