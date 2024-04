Kathryn Bigelow, il suo Aurora cancellato: 'Netflix non ha più interesse nei film d'autore'

Secondo quanto riportato dal New York Times, Netflix avrebbe cancellato Aurora, il nuovo film diretto da Kathryn Bigelow, e la mossa sarebbe parte integrante di una nuova strategia produttiva decisa dal nuovo responsabile dei contenuti della piattaforma.

Il nuovo chief content di Netflix Dan Lin, infatti, sarebbe più interessato a realizzare "più film per il pubblico e meno per gli autori". La notizia arriva pochi giorni dopo che David Lynch aveva rivelato come Netflix avesse rifiutato di produrre un suo film d'animazione. Così, dopo aver sostenuto registi come Martin Scorsese, Alfonso Cuaron, i fratelli Coen, Jane Campion, Bong Joon-ho, lo streamer sembra aver cambiato drasticamente strategia.

Ciononostante, Netflix ha ancora sotto contratto David Fincher e Noah Baumbach, che dovranno dirigere altri film prima della scadenza degli accordi tra qualche anno. Forse cercheranno di venderli? Chi lo sa. Con Lin al timone, tutto è possibile.

Bigelow, che non dirige un film da Detroit del 2017, stava sviluppando Aurora dal 2022 con Netflix.

Aurora, adattamento dell'omonimo romanzo di David Koepp, potrebbe potenzialmente trovare un altro partner e regista. Koepp è un autore molto apprezzato, il che conferisce alla produzione un peso considerevole. I fan del libro possono solo sperare che finisca nelle mani di un creativo appassionato che abbia a cuore il suo messaggio.

Di cosa parla Aurora?

Ad Aurora, nell'Illinois, Aubrey Wheeler cerca di tirare avanti dopo che il suo ex marito, un piccolo criminale, se n'è andato, lasciandosi dietro il figlio adolescente e indisciplinato. Poi si spengono le luci, non solo ad Aurora ma in tutto il mondo. Una tempesta solare ha messo fuori uso l'energia elettrica quasi ovunque. All'improvviso, tutti i problemi sono di livello locale, e Aubrey deve assumere il ruolo di feroce protettrice del suo quartiere di periferia. Dall'altra parte del paese vive il fratello di Aubrey, Thom. Amministratore delegato della Silicon Valley, fantasticamente ricco e nevroticamente iperpreparato, intende superare la crisi in un bunker nel deserto che ha costruito per garantire il massimo del comfort e della sicurezza. Ma la complicata storia tra i due fratelli è tutt'altro che conclusa, e quella che sembra la fine del mondo è solo l'inizio di una serie di conti da tempo attesi, ai quali non tutti sopravviveranno...