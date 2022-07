Katherine Schwarzenegger condivide una foto delle figlie che condivide con Chris Pratt

Katherine Schwarzenegger ha appena condiviso uno scatto in cui è ritratta assieme alle due figlie che condivide con Chris Pratt: i fan hanno invaso la sezione commenti per mostrarle il loro amore.

Katherine Schwarzenegger ha pubblicato una foto su Instagram in cui può essere vista con in braccio entrambe le figlie che condivide con Chris Pratt. La dolce immagine mostra Katherine mentre tiene in braccio Lyla, 23 mesi, ed Eloise, 2 mesi, la quale se ne sta comodamente appollaiata sulla pancia della madre.

"Ecco come ci si sente con due bambine sotto i due anni", ha scritto la 32enne nella didascalia dell'immagine del 15 luglio. I follower di Katherine hanno condiviso una serie di commenti commoventi, in molti dei quali le mamme di tutto il mondo cercavano di rassicurarla, dicendole che capiscono perfettamente come si sente.

"Conosco questa sensazione!!" una fan ha risposto, mentre un'altra ha scritto: "Ne ho avute 3 sotto i 3 tre anni ad un certo punto, inutile dire che sia stato molto difficile. D'altro canto crescono tutte assieme e quella è una cosa che ti tornerà molto comoda in seguito".

Proprio il mese scorso, Chris Pratt ha rilasciato un'intervista in cui ha affermato che Lyla sta già abbracciando il ruolo della sorella maggiore: "Ora sono padre di tre figli e la mia figlia più grande si sta adattando molto bene all'essere una sorella maggiore. Vuole costantemente stringere sua sorella, ed è semplicemente molto, molto dolce".