Katherine Heigl rivela come la chiamano i suoi amici: "Nessuno mi chiama Katherine"

In un'intervista Katherine Heigl, ex star di Grey's Anatomy, ha rivelato come viene chiamata dai suoi amici e conoscenti nella sua vita privata.

Katherine Heigl, nota per aver interpretato Izzie Stevens in Grey's Anatomy, è una delle poche persone a Hollywood ad usare il suo vero nome piuttosto che uno pseudonimo inventato. Durante un'intervista recente però ha rivelato che nella sua vita privata nessuno la chiama con il suo nome di battesimo.

La bella Katherine Heigl in una scena di Molto incinta

Durante una recente apparizione al "The Drew Barrymore Show", Heigl ha discusso la recente rivelazione di Anne Hathaway secondo cui l'attrice si fa chiamare Annie nella sua vita privata. "L'ho chiamata Annie durante lo show e mi sono sentita davvero strana. Magari la gente pensa che la stia chiamando in un modo sbagliato o che non conosca il suo nome", ha spiegato Barrymore a Heigl. "Ma se la conosci nella vita reale sai che lei si fa chiamare Annie e questo vale anche per te, tu sei 'Katie', giusto?"

"Sì", ha detto la star. "Nessuno mi chiama Katherine. Suona molto più sofisticato, vero? Katherine è un nome da adulti." Tuttavia la Heigl ha un motivo per scegliere due nomi diversi, personalmente e professionalmente: "Mi aiuta a separare il mio lavoro da me anche se all'inizio non è stato facile."

L'amore criminale: Katherine Heigl in una scena del film

Quando la Barrymore ha chiesto alla Heigl se sente di avere "due donne che vivono dentro di lei a causa dei diversi nomi", l'attrice ha risposto: "Sì. In realtà mi sento così. Mi sento come se potessi giocare la carta di Katherine all'evenienza anche se il più delle volte sono solo Katie."