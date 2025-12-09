Kate Winslet shock: “Eminem voleva che gli rasassi il lato B” ai tempi di SNL

Kate Winslet ha lasciato il pubblico senza parole durante l'ultima puntata del Graham Norton Show, raccontando spontaneamente una storia mai rivelata prima, risalente alla sua partecipazione del 2004 come conduttrice del Saturday Night Live insieme ad Eminem.

"Era la settimana dopo l'esibizione di Ashlee Simpson, finita nei guai per il playback. E io ero lì insieme a Eminem", ha raccontato l'attrice a Norton e agli altri ospiti celebri, tra cui l'ex star e autore del SNL Seth Meyers, il comico britannico Alan Carr e l'ex primo ministro neozelandese Jacinda Ardern.

"Questa è una storia che non ho mai raccontato", ha anticipato Winslet, prima di affermare: "Eminem mi chiese di depilargli il sedere".

Kate Winslet con l'Emmy Award come miglior attrice per Omicido a Easttown

Una storia mai rivelata prima in pubblico

"C'è sempre un tema... diciamo 'culo' quando vengo in questo show", ha scherzato Winslet, riferendosi a un'apparizione nel programma del 2024, in cui aveva raccontato di quando "quasi mi è scappata la cacca sul palco".

Tornando alla rivelazione su Eminem, Winslet ha ricordato che la star di 8 Mile le chiese: "Mi depileresti il sedere?", e lei rispose: "Mi dispiace, non faccio lavori di toelettatura personale". Come dire: cosa? "Non vado certo lì con un rasoio a sistemarti la fessura, tesoro! Non avevo mai raccontato questa storia in tutta la mia vita, mai in pubblico".

Winslet ha definito l'esperienza di condurre il Saturday Night Live come "terrificante", spiegando che, dovendo contemporaneamente promuovere Neverland - Un sogno per la vita, non era potuta essere presente allo sviluppo del suo monologo d'apertura.

Goodbye June: Kate Winslet e Toni Collette in una scena

L'esordio alla regia di Kate Winslet

L'attrice è impegnata nella promozione del suo primo film da regista, Goodbye June, un dramma familiare ambientato in Inghilterra, durante il periodo natalizio. La storia ruota attorno a un gruppo di fratelli che, a causa di un improvviso aggravarsi della salute della madre - la matriarca June - si trovano costretti a rimettere insieme i pezzi di una famiglia segnata da tensioni e conflitti.

Il film - scritto dal figlio di Winslet, Joe Anders - affronta temi come la perdita, il dolore, le dinamiche familiari complicate, la resilienza e l'amore nel contesto della malattia e della fine imminente. Inoltre, Win­slet ha spiegato che non voleva idealizzare la figura della madre, ma rappresentarla come una persona reale, vulnerabile e complessa, capace di affrontare il declino con umorismo, onestà e dignità, dando risalto anche al valore umano delle persone che assistono i malati, come gli operatori sanitari. Goodbye June uscirà su Netflix il 24 dicembre.