Kate Winslet contro l'eccessivo utilizzo di farmaci dimagranti: "Spaventoso ciò che accade oggi"

La star di Titanic ha puntato il dito contro l'abuso di sostanze e pratiche per cercare la percezione estetica e tentare di respingere l'invecchiamento.

Intervistata dal Sunday Times, Kate Winslet è tornata a parlare dei suoi dubbi e perplessità sull'utilizzo diffuso dei farmaci dimagranti. Famosa per la sua schiettezza, Winslet non ha risparmiato critiche all'abitudine a ricorrere a questi metodi.

Da anni, Kate Winslet è pubblicamente molto critica con la cultura legata alla ricerca di una perfezione estetica che a Hollywood e nella società occidentale condiziona le donne e, nel suo caso, le attrici che lavorano nell'industria cinematografica.

Le critiche di Kate Winslet

"È devastante" ha esordito la star di Titanic "Se l'autostima di una persona è così legata a come appare, è spaventoso". L'attrice ha spiegato il proprio punto di vista: "È sconcertante perché ci sono momenti in cui penso che le cose vadano meglio, quando guardo attrici agli eventi vestite come vogliono, con qualsiasi forma. Ma poi così tante persone assumono farmaci dimagranti. È così contraddittorio".

Kate Winslet in una scena di Lee

Winslet spiega: "Alcuni fanno scelte per essere loro stesse, altri fanno tutto il possibile per non esserlo. E sanno cosa stanno introducendo [nei loro corpi]? La mancanza di attenzione per la propria salute è terrificante. Mi dà fastidio ora più che mai. È un fottuto caos là fuori".

Kate Winslet incoraggia l'accettazione dell'invecchiamento naturale

L'attrice è tornata a parlare anche del processo di invecchiamento naturale, che molte persone non accettano: "La mia cosa preferita è quando le tue mani invecchiano" ha spiegato "Quella è la vita, nelle tue mani. Alcune delle donne più belle che conosco hanno più di 70 anni, e ciò che mi rattrista è che le giovani donne non hanno alcun concetto di cosa significhi realmente essere belle".

La star ha ricordato il pessimo trattamento della stampa nei suoi confronti all'inizio della carriera: "I media erano atroci, prendendomi di mira con un bullismo incessante. Non ero pronta per essere un'attrice famosa. Ero così giovane, ma mi sentivo così presa d'assalto".

Kate Winslet tornerà presto al cinema nel nuovo film del franchise Avatar di James Cameron, dal titolo Avatar - Fuoco e cenere.